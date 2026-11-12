मुंबई: छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से धकेला, पहियों के नीचे आने से कटा हाथ; आरोपी गिरफ्तार

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यह घटना मुंबई के नायगांव रेलवे स्टेशन की है। महिला बोरीवली से विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुई थी। शिकायत के अनुसार, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति बार-बार उसे गलत तरीके से छू रहा था। महिला ने 'बैड टच' बताते हुए इसका विरोध किया और गुस्से में आरोपी पर अपनी चप्पल फेंक दी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।घटना के समय ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बीच-बचाव करने की भी कोशिश की। हालांकि, आरोपी गाली-गलौज करने लगा और उसने भी अपनी चप्पल महिला की ओर फेंक दी। महिला के अनुसार, नायगांव स्टेशन पहुंचने के बाद भी आरोपी ने उसे गलत तरीके से छूना जारी रखा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इससे वह दो डिब्बों के बीच बने गैप में गिर गई।महिला जब वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ट्रेन चलने लगी। इस दौरान उसका बायां हाथ ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया। हादसे में उसका हाथ कोहनी के पास से कट गया और सिर में भी गंभीर चोटें आईं।हादसे के बाद एक पुलिसकर्मी और अन्य यात्रियों ने महिला को प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में मदद की। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने कुछ घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया।महिला के परिवार ने पुलिस जांच पर संदेह जताया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास) नहीं लगाई गई है। परिवार ने इस बात पर सवाल उठाते हुए मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।इसके बाद परिवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) से मदद मांगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द ही संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस घटना ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।