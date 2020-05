केरल: राज्यसभा सांसद और मातृभूमि समूह के एमडी वीरेंद्र कुमार का 84 साल की उम्र में निधन

केरल से राज्यसभा सांसद और मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि समूह के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र कुमार का 84 साल की उम्र में गुरुवार को कोझिकोड में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। वे शरद यादव के नेतृत्व में बनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के केरल के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के कलपेट्टा के एक लोकप्रिय जैन परिवार में हुआ था।

Kerala: MP Veerendra Kumar, Rajya Sabha MP and Managing Director of Mathrubhumi Group, has passed away at the age of 84 in Kozhikode due to cardiac arrest. pic.twitter.com/HxUxZ6B3jg