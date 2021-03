राम जन्मभूमि हो या काशी विश्वनाथ मंदिर सीआरपीएफ ने इन स्थानों को सुरक्षित किया- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद

{"_id":"6054407a35af5d7117528000","slug":"mos-home-nityananda-said-whether-it-is-ram-janmabhoomi-krishna-janmabhoomi-or-kashi-vishwanath-temple-crpf-secured-these-places","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u092e \u091c\u0928\u094d\u092e\u092d\u0942\u092e\u093f \u0939\u094b \u092f\u093e \u0915\u093e\u0936\u0940 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0928\u093e\u0925 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u090f\u092b \u0928\u0947 \u0907\u0928 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e- \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u0917\u0943\u0939 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u093f\u0924\u094d\u092f\u093e\u0928\u0902\u0926","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बृहस्पतिवार को गुरुग्राम में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 82 वीं वर्षगांठ परेड में शामिल हुए और जवानों की हौसला अफजाई की।

Gurugram: MoS Home Nityanand Rai attends the 82nd anniversary parade of the Central Reserve Police Force (CRPF) pic.twitter.com/L8a3Zr1M26 — ANI (@ANI) March 19, 2021

समारोह के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि चाहे वह राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, वैष्णो देवी मंदिर हो, सीआरपीएफ ने इन स्थानों को सुरक्षित करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भी याद किया। राय ने कहा कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ ने अपने 40 जवान खो दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भी करारा जवाब देने के लिए सीमा पार करने से नहीं हिचके।

CRPF lost its 40 jawans in the Pulwama attack. Under the leadership of PM Modi, we didn't hesitate even to cross the border to give a befitting reply: MoS Home Nityanand Rai pic.twitter.com/FXxuZpjm1j — ANI (@ANI) March 19, 2021

वहीं, कार्यक्रम में डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह सीआरपीएफ की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, ‘जब भी चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आवश्यकता होती है, तो राज्य सीआरपीएफ की तैनाती के लिए कहते हैं।’ सिंह ने आगे कहा कि नक्सलवाद से निपटने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है। साथ ही पूर्वोत्तर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने वैष्णो देवी, राम जन्मभूमि और अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थानों की सुरक्षा के लिए कुशलता से काम किया है।