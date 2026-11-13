'समाज करुणा और संवेदनशीलता पर टिका': विदर्भ गौरव सम्मान समारोह में बोले मोहन भागवत- बिना उम्मीद के करें सेवा

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डॉ. संजय पैठणकर को ‘विदर्भ गौरव’ पुरस्कार देने के बाद अपने संबोधन में भागवत ने कहा, 'सेवा कोई पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। हम केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि दुनिया सुचारू रूप से चलती रहे।'संवेदनशीलता के महत्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना मानवता का एक स्वाभाविक भाव है। चाहे उससे आपका व्यक्तिगत संबंध हो या न हो। उन्होंने कहा,'चाहे किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध हो या न हो, अगर कहीं कोई कष्ट में है, तो हमें उस कष्ट को कम करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े, वह करना चाहिए। और ऐसा करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई असाधारण काम कर रहे हैं। यह मानवता की निशानी है।'भागवत ने कहा कि लोगों को समाज सेवा शुरू करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पुरस्कार नहीं दिए गए, क्योंकि जिन्हें सम्मानित किया गया है, उन्होंने सम्मान पाने की उम्मीद से काम नहीं किया था।उन्होंने कहा, 'किसी के काम को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 'पुरस्कार' शब्द का अर्थ ही है - किसी चीज को आगे बढ़ाना। समाज करुणा और संवेदनशीलता पर टिका है। अगर यह संवेदनशीलता जीवित रहती है, तो समाज भी बचा रहेगा। अगर यह खत्म हो गई, तो मानवता ही खो जाएगी।'उन्होंने कहा, 'सवाल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है या संपन्नता में जी रहा है। मायने यह रखता है कि जीवन जीते हुए उसने किन मूल्यों को संजोकर रखा है।' भागवत ने कहा कि काम को लेकर भारतीय दृष्टिकोण, केवल पैसा कमाने के लिए किए जाने वाले पेशे की सोच से अलग है। लोगों को अपने-अपने काम करने चाहिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अपनी आजीविका कमाना तो हमारे काम का बस एक परिणाम है। असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है।'उन्होंने कहा कि 'धर्म' की अवधारणा मानवता और भाईचारे से जुड़ी है, और इसके मुख्य गुण हैं - सत्य, करुणा, पवित्रता और आत्म-अनुशासन। उन्होंने कहा, 'मानवता ही धर्म है। भाईचारा ही धर्म है।' भागवत ने कहा कि लोगों को इस जागरूकता के साथ जीना चाहिए कि ईश्वर उनके भीतर और दूसरों के भीतर भी मौजूद हैं। इससे स्वाभाविक रूप से अपनापन और करुणा की भावना पैदा होगी।उन्होंने एक शिष्य का किस्सा सुनाया, जिसे उसके गुरु ने एक ऐसा फल खाने को कहा था जहां उसे कोई न देख सके। शिष्य वापस आ गया और उसने फल नहीं खाया। उसने बताया कि उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि उसके अपने भीतर भी। भागवत ने कहा कि यह जागरूकता दूसरों के साथ एक जुड़ाव पैदा करती है और लोगों को बिना किसी फायदे की उम्मीद किए सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।