{"_id":"62902645b68cc15b0358db7d","slug":"mission-2024-bjp-will-move-on-the-path-of-one-family-one-ticket-in-a-phased-manner-will-fix-dynasty-or-pariwarwaad-issue","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mission 2024: वंशवाद पर अपना घर दुरुस्त करेगी भाजपा, चरणबद्ध तरीके से ‘एक परिवार, एक टिकट’ की राह पर बढ़ेगी पार्टी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

हिमांशु मिश्र, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 27 May 2022 06:45 AM IST