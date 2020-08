जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा

जम्मू व कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया था। अब हालातों की समीक्षा के बाद इन्हें हटाने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले को घाटी में विश्वास बहाली के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Ministry of Home Affairs has reviewed the deployment of paramilitary in #JammuAndKashmir and has decided to withdraw 100 companies of various para-military forces from the Union Territory.