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डॉ. अभिन्न चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होम्योपैथी पर आयोजित 'राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन' में शामिल होते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा की हर प्रणाली को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच से गुजरना चाहिए। इस कार्यक्रम में होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के अलावा, ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और पूरे भारत से आए अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।मुर्मू ने कहा, 'हमें यह याद रखना चाहिए कि तकनीक भले ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बदल दे, लेकिन करुणा ही इसका मूल आधार बनी रहनी चाहिए।' राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय मरीजों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मरीज के कष्टों को कम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने कहा, 'मरीज का इलाज करते समय डॉक्टरों को यह समझना चाहिए कि उनके सामने एक ऐसा इंसान है, जिसकी अपनी उम्मीदें, डर और गरिमा है।'मुर्मू ने यह भी कहा कि चिकित्सा पेशे के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही काफी नहीं है। इसके लिए बौद्धिक अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक ईमानदारी और सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है।होम्योपैथी पेशेवरों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाते हुए, राष्ट्रपति ने उनसे सवाल पूछने की आदत डालने और हमेशा सीखते रहने का आग्रह किया।मुर्मू ने कहा, 'किसी संस्थान को केवल उसके बुनियादी ढांचे या उसके कितने साल पुराने होने से नहीं याद रखा जाता, बल्कि इस बात से याद रखा जाता है कि वह कैसे पेशेवर तैयार करता है, कैसा ज्ञान देता है और समाज को क्या सेवा प्रदान करता है।' होम्योपैथिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इस संस्थान के योगदान का जिक्र करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, यहां के शिक्षकों, डॉक्टरों, प्रशासकों और छात्रों के समर्पण को दर्शाती है।उन्होंने आगे कहा, "देश ने चिकित्सा की इस प्रणाली के विकास और विस्तार के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया है। होम्योपैथी, भारत की विविध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"