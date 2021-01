शहीद दिवस: 30 जनवरी को दो मिनट के लिए 'थम' जाएगा पूरा देश, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्र ने हाल ही में नेताजी सुभाष के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के फैसले के बाद अब शहीदों के सम्मान में एक और फैसला लिया है। महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने नए आदेश में शहीद दिवस पर देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में दो मिनट का मौन रखने को कहा गया है।

Ministry of Home Affairs writes to the Chief Secretaries of all States/UTs, issuing instructions laid down for observance of Martyrs' Day on 30th January.