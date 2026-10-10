मणिपुर में फिर तनाव: महिला की गोली मारकर हत्या के बाद कुकी-नागा के बीच गोलीबारी, इलाके में निषेधाज्ञा लागू

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उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:35 बजे नागा-बहुल जिले के कुकी-बहुल गांव 'चसाड' में हुई। उन्होंने आगे बताया कि पांच बच्चों की मां उस महिला की गर्दन के पास गोली लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।अधिकारियों ने बताया कि इस हत्या के बाद कुकी और नागा सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जो शनिवार सुबह भी जारी थी। उन्होंने बताया कि हिंसा में कई घरों में आग भी लगा दी गई। जिला प्रशासन ने और हिंसा को रोकने के लिए चसाड पुलिस गेट जंक्शन के 400 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 162 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इन आदेशों के तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।