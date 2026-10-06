गुजरात में बड़ी सड़क दुर्घटना: एसयूवी और ट्रेलर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, सात लोगों की मौके पर मौत

गुजरात के भावनगर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। हाईवे की सर्विस रोड पर खड़े ट्रेलर ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, एसयूवी में सवार सभी लोग भावनगर से अलंग जा रहे थे, जहां वे एक शिपयार्ड में काम करते थे।

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