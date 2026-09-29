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1 अक्टूबर से बदल रहा है LPG सब्सिडी नियम, तुंरत करना होगा ये काम!

Tue, 29 Sep 2026 02:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Tue, 29 Sep 2026 02:30 AM IST
LPG subsidy rules are changing from October 1; you need to do this immediately!
यदि आपके घर में घरेलू LPG सिलिंडर आता है और आप सरकार की सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो 1 अक्टूबर की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि LPG कनेक्शन और उससे मिलने वाला लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंच रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन लंबित रहने का असर सब्सिडी वाले LPG रिफिल पर पड़ सकता है। यानी यदि कोई पात्र उपभोक्ता समय पर BAA पूरा नहीं करता है, तो उसे मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में LPG सिलिंडर की कीमत पर मिलने वाली सरकारी सहायता नहीं मिलेगी और उपभोक्ता को रिफिल के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, BAA पूरा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आपका LPG कनेक्शन तुरंत बंद कर दिया जाएगा या आपको गैस सिलिंडर मिलना ही बंद हो जाएगा। उपलब्ध नियमों के अनुसार बाजार मूल्य पर LPG लेने की सुविधा अलग से मौजूद रह सकती है।

इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो नियमित रूप से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलिंडर का लाभ लेते हैं। सितंबर 2026 के लिए 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलिंडर पर निहित सब्सिडी करीब 210 रुपये बताई गई है। हालांकि, यह राशि हर LPG उपभोक्ता को मिलने वाली सार्वभौमिक सब्सिडी नहीं है। वास्तविक लाभ उपभोक्ता की पात्रता और संबंधित सरकारी योजना के नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए केवल 210 रुपये की राशि को सभी ग्राहकों के लिए निश्चित सब्सिडी मानना सही नहीं होगा।

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य केवल सब्सिडी को जारी रखना या रोकना नहीं है। इसके जरिए सरकार LPG कनेक्शन के वास्तविक लाभार्थी की पहचान करने, डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने और सरकारी सहायता को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इससे LPG सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत तरीके से लिए जा रहे लाभ को रोकने में मदद मिल सकती है।

इसलिए यदि आपका LPG कनेक्शन है और आपका BAA अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसे लंबित रखने के बजाय अपने संबंधित LPG वितरक या अधिकृत डिजिटल माध्यम से इसकी स्थिति जांचना और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना समझदारी होगी। प्रक्रिया पूरी करने से पहले अपने LPG प्रदाता की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें, ताकि किसी फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक के जरिए धोखाधड़ी का शिकार न हों। खासकर ध्यान रखें कि आधार या बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
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