महाराष्ट्र: पालघर में 14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दम घुटने से दो महिलाओं की मौत; छह अस्पताल में भर्ती

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महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुधवार आधी रात एक 14 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नालासोपारा-वसई लिंक रोड स्थित इम्पीरियल हाइट्स इमारत में हुआ। आग लगने के बाद इमारत में अफरा-तफरी मच गई। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीएमसी) के दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, आग लगने की सूचना बुधवार रात करीब 12:10 बजे मिली थी। इसके बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। आग तेजी से फैल रही थी और इमारत में धुआं भरने के कारण लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई।