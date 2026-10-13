बिहार नाव हादसा: वैशाली में 13 बच्चों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख; मृतकों के परिजनों को छह लाख रुपये की मदद

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में नाव पलटने की दर्दनाक घटना में 13 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।

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PMO India (@PMOIndia) posts, "The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi" विज्ञापन विज्ञापन — Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026

#WATCH | Delhi | Boat capsized in the Raghopur Diara area | RJD leader and Raghopur MLA Tejashwi Yadav says, "Extremely tragic news has arrived from my constituency, Raghopur...The tragedy occurred at Rampur Shyamchand in the Raghopur Diara region. Some children had gone by boat to attend a feast; while they were returning, the boat capsized, resulting in the loss of many lives. The death toll is estimated to be around 30, with the majority being children. So far, 14 bodies have been recovered; six individuals have been referred to the hospital, and three are safe. I have spoken with the District Magistrate and the Secretary of the Disaster Management Department, urging them to deploy as many rescue teams as possible—including NDRF and SDRF personnel. I am arriving in Patna tomorrow and will head straight to Raghopur upon my arrival. My heartfelt condolences go out to the families who have lost their children. In this hour of grief, we expect the administration to provide maximum assistance. The incident occurred at night, and rescue operations are currently underway. I have also sent our own people to the site to assess the situation and ensure we provide whatever support possible to the affected people during this difficult time" (Source: Self-made) — ANI (@ANI) October 13, 2026

पीएमओ ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर वैशाली में नाव पलटने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद कर रहा है। पीएमओ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मृतकों के परिजनों और घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी।हादसे के बाद बिहार सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की घोषित सहायता के अनुसार, प्रत्येक मृतक के परिवार को कुल छह लाख रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि, सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार होगी।राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा राघोपुर दियारा के रामपुर श्यामचंद में हुआ। तेजस्वी यादव के मुताबिक, कुछ बच्चे भोज में शामिल होने के लिए नाव से गए थे। लौटते समय नाव पलट गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या करीब 30 हो सकती है। अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह पटना पहुंचने के बाद सीधे राघोपुर जाएंगे।तेजस्वी ने हादसे में बच्चों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद देने की अपील की। रात में हुए इस हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। उन्होंने अपने लोगों को भी घटनास्थल पर भेजा है, ताकि स्थिति का जायजा लेकर पीड़ितों की मदद की जा सके।यह हादसा मंगलवार देर शाम वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब 15 से 20 बच्चे एक छोटी नाव पर सवार होकर भोज में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान नाव असंतुलित होकर गंगा नदी में पलट गई। नाव पर सवार बच्चे नदी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन बचाव अभियान में जुट गए। अभियान के दौरान अब तक 13 बच्चों के शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है।हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान मीरा कुमारी, निशु कुमारी, अनिशा कुमारी, सुनीता कुमारी, आर्यन कुमार, मोहन कुमार, अमृता कुमारी, अंकिता कुमारी, पिंकी कुमारी, नमन कुमार, सिकी कुमारी, भोनू कुमारी और सोनम कुमारी के रूप में हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृत बच्चों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है।