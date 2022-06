महाराष्ट्र: पालघर में तारापुर MIDC प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर

महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर एमआईडीसी (MIDC) प्लांट में मंगलवार देर रात आग लग गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। फायर बिग्रेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कि आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बोइसर के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रीमियर इंटरमीडियरी केमिकल कंपनी में आग लगी है। आग से इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कंपनी में आग लगने के बाद से लगातार आठ बड़े धमाके हुए हैं। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।



ज्वलनशील पदार्थों के बड़े भंडार के कारण आग लगने की आशंका

पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। दो महीने पहले भी यहां के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई थी, जिससे इलाके में कोहराम मच गया था। ताजा घटनाक्रम में मंगलवार की रात को एक और रासायनिक कंपनी में आग लग गई। आग की प्रकृति गंभीर है और फायर ब्रिगेड के लिए इस पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय नगरपालिका प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निवासियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी में ज्वलनशील पदार्थों के बड़े भंडार के कारण आग लगी है।



आग के धुएं से आसपास के लोगों को दम घुटने की शिकायत

रासायनिक कंपनी ने आग लगने से बड़ी मात्रा में धुआं निकलना शुरू हो गया है। नतीजतन, क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। रात का अंधेरा होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही है। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आग पर काबू पाने में अभी कुछ घंटे और लगने की संभावना है। आग से कंपनी में कई धमाके हुए हैं। इसके तेज झटके से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आग का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है और जान-माल के नुकसान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। बता दें कि दो महीने पहले एक अन्य रासायनिक कंपनी में आग लगने से कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर की मौत हो गई थी।





#WATCH Palghar, Maharashtra | Massive fire breaks out following series of explosions at a factory in Midc industrial area, Tarapur pic.twitter.com/HemTdhDjfs