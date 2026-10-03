महाराष्ट्र में फिर कांपी धरती: हिंगोली में तीन घंटे के भीतर दो बार लगे भूकंप के झटके, नांदेड़ तक हलचल

शनिवार सुबह से हिंगोली और वसमत इलाके में भूकंप के झटकों का सिलसिला चलता रहा।

पहला झटका 7:47 बजे महसूस हुआ। इसकी तीव्रता 3.3 रही।

दूसरी बार 10 बजे फिर एक और हल्का झटका महसूस हुआ।

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हिंगोली में आए भूकंप का असर नांदेड़ में भी महसूस किया गया। शनिवार सुबह नांदेड़ शहर और ग्रामीण इलाकों में तेज झटका महसूस हुआ। जमीन हिलने का एहसास होते ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग सुरक्षित खुले स्थानों पर पहुंच गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, नांदेड़ में किसी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि, लगातार झटकों से लोगों में काफी डर देखा गया।हिंगोली इलाके में पिछले कुछ समय से भूकंप के हल्के झटके महसूस होते रहे हैं। गुरुवार 1 अक्तूबर की रात करीब 9:41 बजे वसमत तहसील के पांगरा शिंदे इलाके में भी जमीन हिलने और तेज आवाज आने की बात सामने आई थी। हालांकि, उस घटना का तकनीकी रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ में दर्ज नहीं हुआ था। इसके करीब 48 घंटे बाद शनिवार सुबह 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। उस समय तेज आवाज के साथ घरों, बर्तनों और लकड़ी के सामान में कंपन महसूस होने की बात सामने आई।लगातार झटकों के बाद हिंगोली और नांदेड़ जिला प्रशासन सतर्क है। राजस्व और पुलिस विभाग की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन की ओर से 24 घंटे स्थिति पर नजर रखी जा रही है।फिलहाल प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने को कहा है। शनिवार सुबह आए पहले भूकंप की तीव्रता 3.3 दर्ज की गई। इसके बाद तीन और झटके महसूस हुए। नांदेड़ में भी इसका असर दिखा। अभी किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। लगातार हो रही भूकंपीय गतिविधि ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।