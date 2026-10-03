प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड: शिवसेना नेता के परिवार ने भाजपा नेताओं से की मुलाकात, सीएम फडणवीस से क्या की मांग?

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पूर्णेकर की पत्नी और बेटे ने दोषियों को मौत की सजा और राजनीतिक पदों पर बैठे संदिग्धों को तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने सीबीआई से मामले में शामिल होने और हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की अपील की।शिवसेना (यूबीटी) के ठाणे डिविजन प्रमुख पूर्णेकर को 29 सितंबर की रात कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में गोली मारी गई और धारदार हथियार से हमला किया गया था। इसके बाद उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।इस बीच, जानकारी सामने आई है कि आरोपियों में से एक, निखिल यादव, जो पूर्णेकर के घर के पास खाने-पीने का स्टॉल चलाता था, ने रेकी की थी और शिवसेना (यूबीटी) नेता के शेड्यूल, आने-जाने और भागने के रास्तों पर बारीकी से नजर रखी थी। पुलिस ने पहले ही पप्पू शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। वह पूर्णेकर का करीबी था और हमले के समय उनके ऑफिस में ही मौजूद था। उस पर शूटरों को लॉजिस्टिकल मदद देने का शक है।अधिकारी ने कहा कि क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि यादव ने हथियारों का प्रशिक्षण कहां से लिया, हथियार किसने सप्लाई किए और क्या कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए गए थे? पूर्णेकर के परिवार ने ठाणे की पूर्व मेयर और शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि, मीनाक्षी शिंदे ने शुक्रवार को हत्या के मामले से अपना नाम जोड़ने की कोशिशों को खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।