सरेआम दबंगई: नाकाबंदी में कार रोकने का इशारा किया तो बोनट पर घसीटा, कांस्टेबल को 200 मीटर तक ले गया चालक

महाराष्ट्र में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक कार चालक की खतरनाक हरकत सामने आई है। यहां जांच के लिए कार रोकने का इशारा करने पर चालक ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। इसके बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी और कांस्टेबल को बोनट पर करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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घटना के समय कार किस दिशा में गई और उसके बाद कहां पहुंची?

वाहन का असली नंबर और उसके मालिक की पहचान क्या है?

कार में चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था या नहीं?

आरोपी चालक कहां छिपा है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है?

यह घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल के पास कलंबोली इलाके में सोमवार रात हुई। घायल कांस्टेबल की पहचान दिलीप भोई के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिसकर्मी नियमित जांच के तहत नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कार को रुकने का संकेत दिया गया। लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय नियंत्रण खो दिया और कांस्टेबल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि भोई उछलकर कार के बोनट पर जा गिरे। चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी।टक्कर लगने के बाद कांस्टेबल दिलीप भोई कार के बोनट पर फंस गए। इसके बावजूद चालक ने वाहन नहीं रोका और उन्हें करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद आरोपी किसी तरह मौके से भागने में सफल रहा। इस घटना में भोई को गंभीर चोटें आई हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के शुरुआती विवरण और घटना के सीसीटीवी फुटेज में कार की टक्कर और कांस्टेबल के बोनट पर घसीटे जाने की जानकारी सामने आई है।जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात में इस्तेमाल कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। यही वजह है कि वाहन की पहचान करना और उसके मालिक तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। सामान्य तौर पर नंबर प्लेट के जरिए वाहन का पंजीकरण और मालिक की जानकारी हासिल की जाती है, लेकिन इस मामले में फर्जी नंबर प्लेट होने से जांच में बाधा आ रही है। पुलिस अब आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। इसके जरिए कार की पहचान करने और फरार चालक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें हत्या की कोशिश का आरोप भी शामिल है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच कर रही है। घटना में इस्तेमाल वाहन के मालिक का पता लगाने की भी कोशिश जारी है।इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फर्जी नंबर प्लेट वाली कार और उसके चालक की पहचान करना है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जांच में कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है।



फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। इस घटना ने नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नियमित वाहन जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी को इस तरह टक्कर मारकर घसीटना बेहद गंभीर मामला है। अब जांच का मुख्य फोकस आरोपी चालक और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का पता लगाने पर है।