आईआईटी आत्महत्या केस: डूला-केदारे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े साहिल के मां-बाप, भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

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दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में साहिल के माता-पिता रवींद्र और सोनाली वाकोडे एक अस्थायी मंच पर बैठे हैं। उनके पास साहिल की तस्वीर है और न्याय की मांग वाला संदेश लिखा है। कुछ अन्य लोग भी उनके समर्थन में धरने में शामिल हुए।परिवार के वकील निखिल कांबले ने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क करने नहीं आया है। 22 वर्षीय साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे में दूसरे वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर की शाम उन्हें हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। इससे कुछ घंटे पहले उन्हें कथित तौर पर मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन से चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।साहिल के माता-पिता ने संस्थान में अपने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। परिवार प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। डूला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत भेदभाव के आरोपों से जुड़ी पुलिस एफआईआर दर्ज है। परिवार आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है।माता-पिता का कहना है कि जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आईआईटी बॉम्बे के बोर्ड ने इससे पहले साहिल की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की थी। पुलिस एफआईआर में नामित प्रोफेसर डूला को निष्पक्ष जांच के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है।रवींद्र वाकोडे ने सोमवार शाम पत्रकारों से कहा था, "जब तक डूला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।" उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त से बात की है और पुलिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना उपवास जारी रखने की बात कही है।मुंबई क्राइम ब्रांच 18 सितंबर की घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस ने छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों से भी पूछताछ की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि साहिल के परीक्षा हॉल से कथित तौर पर बाहर निकलने के बाद क्या हुआ था।पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि साहिल ने अपनी जान देने से पहले 18 सितंबर की परीक्षा में कथित नकल को लेकर एक महिला मित्र से फोन पर बातचीत के दौरान पछतावा जताया था। पुलिस के अनुसार, उसे परीक्षा के दौरान कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया था।आईआईटी बॉम्बे परिसर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जांच प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। उन्होंने छात्रों के कल्याण और शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ इससे पहले आजाद मैदान में वाकोडे परिवार से मिली थीं और उन्होंने परिवार को समर्थन दिया था।