Maharashtra: महाराष्ट्र की 'पोस्टर राजनीति', धाराशिव में लगे अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बैनर

महाराष्ट्र की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि वहां पर्दे के पीछे काफी कुछ घटित हो रहा है। अब इस बीच एक नया घटनाक्रम घटित हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के धाराशिव में अजित पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर-बैनर जगह-जगह लगे हैं। धाराशिव में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर उनके उस बयान के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी।

#WATCH | Poster appears in Dharashiv terming NCP leader Ajit Pawar as the future CM of Maharashtra. pic.twitter.com/m7dM3rXA6x

और पढ़ें



भाजपा के साथ जाने की थी अटकलें

बीते दिनों अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की भी अटकलें चल रहीं थी। ये अटकलें इतनी ज्यादा थीं कि शिवसेन नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी इस पर सफाई देनी पड़ी थी। एनसीपी के कुछ विधायक भी खुलकर अजित पवार के समर्थन में खड़े दिखे। हालांकि बाद में अजित पवार ने ही इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अजित पवार ने कहा था कि जब तक जान में जान है, तब तक वह एनसीपी से जुड़े रहेंगे। इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले अजित पवार ने नाटकीय तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उप-मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि गाहे-बगाहे अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की खबरें राजनीतिक गलियारों में आती रहती हैं। — ANI (@ANI) April 25, 2023 बीते दिनों अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की भी अटकलें चल रहीं थी। ये अटकलें इतनी ज्यादा थीं कि शिवसेन नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी इस पर सफाई देनी पड़ी थी। एनसीपी के कुछ विधायक भी खुलकर अजित पवार के समर्थन में खड़े दिखे। हालांकि बाद में अजित पवार ने ही इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अजित पवार ने कहा था कि जब तक जान में जान है, तब तक वह एनसीपी से जुड़े रहेंगे। इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले अजित पवार ने नाटकीय तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उप-मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि गाहे-बगाहे अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की खबरें राजनीतिक गलियारों में आती रहती हैं।

विज्ञापन