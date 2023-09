{"_id":"6518234f50f774955b062e4c","slug":"madhya-pradesh-pm-modi-became-a-fan-of-gwalior-railway-station-2023-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्यप्रदेश: इस रेलवे स्टेशन के मुरीद हुए पीएम मोदी, जानें क्यों प्रधानमंत्री ने की जमकर तारीफ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश के दौरे बढ़ गए हैं। पीएम दो अक्तूबर में ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। लेकिन पीएम के पहुंचने से पहले ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन की चर्चा होने लगी है। क्योंकि खुद पीएम मोदी इस स्टेशन की जमकर तारीफ कर चुके हैं।

दरअसल,पीएम मोदी 2 अक्तूबर की अपनी यात्रा से पहले आज के दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिसमें हेरिटेज लुक में तैयार हो रहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के वीडियो को दर्शाया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है बहुत खूब! देशभर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अत्यधिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत ही आसान होगा।