मिसाल: कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए छोड़ी दी नर्स की नौकरी

कोरोना महामारी के जिस दौर में तमाम लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से हाथ खड़े कर ले रहे हैं, उसी दौर में एक दंपती ने संवेदनहीनता के खिलाफ मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे हर कोई सलाम कर रहा है। मानवता की मशाल को अबकी मधुस्मिता नामक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर जलाया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहने वाली मधुस्मिता आजकल अपने पति के साथ मिलकर कोरोना से संक्रमित लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि मधुस्मिता ने भुवनेश्वर में कोरोना से संक्रमित लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी तक छोड़ दी।

I performed last rites of 500 bodies in 2.5 years & over 300 Covid bodies last year in Bhubaneswar. Being a woman, I was criticised for doing so but I continued working under a trust run by my husband: Madhusmita Prusty, who quit nursing job to cremate unclaimed bodies in Odisha pic.twitter.com/oips5OYsAD