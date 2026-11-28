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लोकसभा की ओर से जारी कार्यसूची के मुताबिक, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) द्वितीय विधेयक को पेश करेंगे। तीनों विधेयकों पर एक साथ कामकाज होगा।इन तीनों विधेयकों का मुख्य मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। इसके लिए संविधान में बदलाव के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों के बंटवारे से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे।संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। वहीं, परिसीमन (द्वितीय) विधेयक में लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान है।इस विधेयक में सीटों के बंटवारे में बदलाव और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की बात भी शामिल है। आसान शब्दों में समझें तो इसके तहत यह तय करने की प्रक्रिया होगी कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का बंटवारा किस तरह होगा और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कैसे तय की जाएंगी।तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2026 है। इसका उद्देश्य तीन कानूनों में बदलाव करना है। इसमें सरकार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करना चाहती है। इन बदलावों का मकसद दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी में महिला आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करना है। ये तीनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां अपनी विधानसभाएं हैं।सरकार इस बार पहले पेश किए गए विधेयकों की जगह उनके नए रूप लेकर आ रही है। इसके लिए लोकसभा में 16 अप्रैल को पेश किए गए परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को वापस लेने का प्रस्ताव है। इन दोनों पुराने विधेयकों को वापस लेने के बाद सरकार इनके नए संस्करण पेश करेगी। इनके साथ संविधान संशोधन विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। यानी पहले के दो विधेयकों की जगह संशोधित विधेयक रखे जाएंगे।कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में एक और प्रस्ताव रखेंगे। इसके तहत वह सदन के नियम 66 के एक प्रावधान को लागू करने से छूट देने की मांग करेंगे। यह छूट दोनों विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए मांगी जाएगी। यह उन स्थितियों में लागू होगी, जहां इन दोनों विधेयकों का आगे बढ़ना संविधान संशोधन विधेयक पर निर्भर है।लोकसभा की कार्यसूची में तीनों विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए रखा गया है। सदन में इन पर अलग-अलग समय पर नहीं, बल्कि एक साथ कार्यवाही होगी। सरकार पहले पुराने परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके बाद उनके नए संस्करण और संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही होगी।इस तरह सोमवार की लोकसभा कार्यवाही में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संवैधानिक बदलाव, परिसीमन और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी के कानूनों में संशोधन पर एक साथ विचार किया जाएगा।