कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद से लड़ेंगे। भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुईं सावित्री फुले बहराइच से लड़ेंगी, वहीं प्रिया दत्त मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगी। नाना पटोले नागपुर से चुनाव लड़ेंगे।

Congress releases another list of 21 candidates. Nana Patole to contest from Nagpur. Raj Babbar to contest from Moradabad, former BJP MP Savitri Phule to contest from Bahraich(UP). Priya Dutt to contest from Mumbai North-Central. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/50HUZD2NqW