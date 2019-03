कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले विधायक जवाहर चावड़ा ने आज गांधीनगर में मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत भाजपा के कई मशहूर नेता मौजूद थे।

Gandhinagar: MLA Jawahar Chavda who resigned from Congress and joined BJP yesterday, takes oath as a minister in Gujarat government. pic.twitter.com/HBsf0mSAUG