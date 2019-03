{"_id":"5c924590bdec2214435fb6a8","slug":"lok-sabha-elections-2019-bjp-cec-meeting-in-delhi-over-candidates","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 2019: \u092e\u094b\u0926\u0940-\u0936\u093e\u0939 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u0917\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0940 \u0905\u0939\u092e \u092c\u0948\u0920\u0915, \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926\u0935\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों पर आज फिर भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा सुषमा स्वराज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह सहित कई नेता इस बैठक में शामिल हैं।

मंगलवार को भी दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह सहित कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं।

यूपी के सीएम योगी की मौजूदगी बता रही है कि यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर खास मंथन होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है।

जारी है मंथन



मंगलवार देर रात तक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी समेत कई अन्य नेता पहुंचे थे।

उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला आते ही पार्टी के स्टार प्रचारकों का दौरा पूरे देश में शुरू हो जाएगा। पार्टी ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की सघन रणनीति बना रखी है।







Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives for the BJP Central Election Committee (CEC) meeting at the party headquarters. BJP President Amit Shah receives him. pic.twitter.com/sUQ86U4o8t — ANI (@ANI) March 20, 2019

Visuals: EAM Sushma Swaraj & UP CM Yogi Adityanath arrive for the BJP Central Election Committee (CEC) meeting at the party headquarters in Delhi. pic.twitter.com/7Y96rIdEJx — ANI (@ANI) March 20, 2019

Delhi: BJP Central Election Committee (CEC) meeting underway at the party headquarters. Discussions being held on seats in Uttar Pradesh & West Bengal. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/XRrYkNBD48 — ANI (@ANI) March 20, 2019

