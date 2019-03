लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई महासंग्राम में बदल चुकी है। चुनाव तारीखों का एलान होते ही गहमागहमी बढ़ गई है और राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां, बैठकें, सम्मेलन और जनसभाएं कर रही हैं। दिनभर की चुनावी हलचल के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ

दिल्ली: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सोमवार को होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सोमवार को सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है।

Delhi: Congress Working Committee(CWC) meeting to be held tomorrow at 11 am