तेजस्वी यादव ने तेजप्रताप के जन्मदिन पर काटा केक, बड़े भाई को बताया कृष्णा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के जन्मदिन पर उनके साथ केक काटते नजर आए। तेजस्वी ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, ''कृष्णा मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वह बेहद ही प्यारे व्यक्ति हैं। उनके जीवन में प्रेम व खुशियों के लिए कामना करता हूं।''

Wishing a very Happy Birthday to my “Krishna” elder brother @TejYadav14 Bhai, one of the sweetest person I’ve ever known.” Wishing abundant happiness, love and life! pic.twitter.com/jC5HKuF4Ib