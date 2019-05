नए सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'

{"_id":"5ce8f50abdec220773766c1b","slug":"live-nda-meeting-today-chief-ministers-and-alliance-party-leaders-reaching-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u090f \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0926\u093f\u092f\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930, '\u0938\u092c\u0915\u093e \u0938\u093e\u0925, \u0938\u092c\u0915\u093e \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938, \u0938\u092c\u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938'","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

17वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 303 सीटें जीत चुकी है, जबकि एनडीए गठगबंधन को 350 सीटें हासिल हुई हैं। अब देश की नजर शपथग्रहण से लेकर 'मोदी 2.0' के कैबिनेट गठन पर है। चुनाव गठन के लिए आज एनडीए की बैठक हो रही है।

पीएम मोदी ने क्या क्या कहा

-उन्होंने कहा कि यह लंबे समय की साधना का परिणाम है जो हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला और जनता ने हमें इसके लायक समझा। इसके साथ ही जनता और सहयोगी दलों का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया।

-पीएम मोदी ने कहा पूरा विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र भारत है। दुनिया की अपेक्षाएं पूरा करने के लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाना वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कर्तव्य है। दुनिया हमसे जो अपेक्षाएं रखती है हम उसे पूरा करेंगे। जनता को विश्वास होना चाहिए कि हमने जो उससे कहा था उस दिशा में हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं।

-प्रधानमंत्री मोदी ने जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप बताते हुए कहा कि इस बार का चुनाव उनके लिए तीर्थयात्रा थी। उन्होंने कहा कि पहली भारत भारत की संसद में इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद बैठेंगी। उन्होंने कहा कि अगली बार महिला मतदाता पुरुषों से आगे निकल जाएंगी।



...2014 में जीत के बाद जब पहली बार संसद पहुंचने पर भावुक हो गए थे मोदी



PM Narendra Modi: 2019 elections have worked towards breaking down walls and connecting hearts. In a way they had become a way to unite the society...This gave a new height to these elections. The people have started a new era and all of us are a witness to it. pic.twitter.com/TnDhmbnAc0





-पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चलाने का जितना प्रयास हमने किया है, देश को बढ़ाने का जितना प्रयास हमने किया है उससे ज्यादा प्रयास जनता ने किया।



-पीएम मोदी ने कहा कि मतदाता सेवाभाव को स्वीकार करता है। देश की जनता ने हमारा सेवाभाव स्वीकारा है। सहयोगी दलों से एकता से कार्य करने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी आपमें से ही एक हूं। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है।

PM Narendra Modi: People have accepted us due to our 'seva bhav'. One has to prepare oneself to be always ready to help people even when you move through the lanes of politics and power. pic.twitter.com/abd5ZCYiGQ



-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करने से पहले संविधान को नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में घटी यह घटना सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जनादेश जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और हमें नए भारत की संकल्प यात्रा पर नई ऊर्जा के साथ चलना है।

Delhi: Narendra Modi bows before the constitution before starting his address at the NDA parliamentary meeting. pic.twitter.com/es3Moi0A7L





#WATCH Delhi: Narendra Modi bows before the Constitution of India before starting his address at the NDA parliamentary meeting. pic.twitter.com/wam9IkHBoG







-भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी में अपना विश्वास दिखाया है। जनता ने उनके समर्थन में वोट दिया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी की छवि पर एक भी दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। 20 साल में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली।

-अमित शाह ने सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत को भाजपा को जनता का प्रचंड जनसमर्थन बताया। BJP President Amit Shah: I thank all the allies and the MPs who have unanimously chosen NDA's leader Narendra Modi as the new Prime Minister of the country. pic.twitter.com/CZU7gzK6lt — ANI (@ANI) May 25, 2019



-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद विभिन्न नेताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम का स्वागत किया तो पीएम मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। Delhi: Narendra Modi seeks blessings from senior BJP leader LK Advani, at the NDA meeting. He has been elected as the leader of BJP & NDA. pic.twitter.com/WfKKWEDc3j — ANI (@ANI) May 25, 2019

-शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने एनडीए संसदीय दल के नेता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। जदयू प्रमुख नीतिश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। Delhi: SAD's Parkash Singh Badal, Shiv Sena chief Uddhav Thackeray and BJP leaders Sushma Swaraj & Nitin Gadkari greet Narendra Modi after he was elected as the leader of NDA & BJP at the NDA meeting, today. pic.twitter.com/gOFrWBlj0q — ANI (@ANI) May 25, 2019



-भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। मौजूद सभी सांसदों ने एक मत से प्रस्ताव का अनुमोदन किया और प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा संसदीय दल के नेता स्वीकार किया।



-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंच गए हैं। यहां उनके स्वागत में सांसदों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए।

Delhi: PM Narendra Modi arrives at the NDA Parliamentary board meeting. pic.twitter.com/AW4EMgfx7d