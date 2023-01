Karnataka: कुमारस्वामी ने शाह पर साधा निशाना, नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स से की तुलना, भाजपा ने दिया जवाब

कर्नाटक चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जनता दल एस के नेता व कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने शाह की तुलना जर्मनी में नाजीवाद के प्रचारक जोसेफ गोएबल्स से की। इसे लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कुमारस्वामी पर पलटवार किया है।

Ahmedabad, Gujarat | The unparliamentary word used by HD Kumaraswamy for Union Home Minister Amit Shah reflects his political frustration. JDS Party has already become an endangered party. After polls, JDS will extinct from Karnataka: BJP MP Tejasvi Surya pic.twitter.com/les9qDUTIn