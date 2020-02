तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके विधायक केपीपी सेमी का लंबी बीमारी के बाद निधन

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और तिरुवोट्टियूर के डीएमके विधायक केपीपी सेमी का लंबी बीमारी के बाद चेन्नई में गुरुवार की सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 57 साल थी। वह 2006-2011 में डीएमके सरकार में मंत्री थे। सेमी का पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा था और वह चल नहीं पा रहे थे।

Tamil Nadu: KPP Samy, former state minister & DMK MLA from Tiruvottiyur passed away at the age of 57, early morning today in Chennai, after a prolonged illness. pic.twitter.com/LmVI4Un9YS