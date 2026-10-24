फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kolkata stampede: Cops seek voice samples of 2 accused over loudspeaker announcement, move court

कोलकाता भगदड़: लाउडस्पीकर पर किसने की थी घोषणा? पुलिस दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेगी; अब तक नौ गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 06:38 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 24 Oct 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Kolkata stampede: Cops seek voice samples of 2 accused over loudspeaker announcement, move court
कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर की गई उस घोषणा की आवाज की पहचान करने के लिए दो आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति अदालत से मांगी है, जिसके बाद पंडाल में अफरा-तफरी मचने की बात सामने आई थी। इस घटना में 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। पुलिस जिन दो आरोपियों की आवाज के नमूने लेना चाहती है, उनमें पूजा समिति के कोषाध्यक्ष संजीब राहा और कुशल मजूमदार शामिल हैं। जांच अधिकारियों को शक है कि पंडाल के एक हिस्से के ढहने की घोषणा से लोगों में दहशत फैल गई थी और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।
विज्ञापन


लाउडस्पीकर पर क्या घोषणा हुई थी?
पुलिस के मुताबिक, घटना के समय लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई थी कि दुर्गा पूजा पंडाल का एक हिस्सा गिर रहा है। इस घोषणा के बाद वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैलने और भीड़ के बेकाबू होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि यह घोषणा किसने की थी और उसका भीड़ पर कितना असर पड़ा। इसके लिए घटना के समय की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। पुलिस ने घोषणा से जुड़ी तीन से चार ऑडियो-वीडियो क्लिप जुटाई हैं। अब इन रिकॉर्डिंग की आरोपियों के वॉयस सैंपल से तुलना की जाएगी। इसके लिए अदालत की अनुमति मिलने का इंतजार है।
विज्ञापन


(ये खबर अपडेट की जा रही है)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed