सीबीआई: केनरा बैंक की शिकायत पर मुंबई की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज, 212.34 करोड़ की धोखाधड़ी; कई जगहों पर रेड

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कैनरा बैंक, सर्कल ऑफिस, बांद्रा (पूर्व), मुंबई की शिकायत पर आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशकों/निदेशकों, सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा, अरुण कुमार साहा के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत अपराध करने का आरोप है। इस वजह से शिकायतकर्ता बैंक को कथित तौर पर 212.34 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।