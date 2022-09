West Bengal: कोलकाता में ईडी के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी, कोयला तस्करी मामले में हो रही पूछताछ

पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था।

West Bengal | TMC leader Abhishek Banerjee arrives at the ED office in Kolkata



Enforcement Directorate summoned Abhishek Banerjee on August 30 to appear at the agency's Kolkata office, today pic.twitter.com/PvwK5sKvtl