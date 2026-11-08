'राम मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा': टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान, भाजपा पर क्या आरोप लगाए?

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उनकी यह टिप्पणी समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या स्थित राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के प्रस्तावित दौरे को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आई है। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस दौरे की आलोचना करते हुए इसे चुनाव से पहले राजनीतिक कवायद बताया है। पार्टी का आरोप है कि सपा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं।मीडिया से बातचीत में कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि भाजपा बार-बार राम मंदिर की बात क्यों करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वसूली करती है और मंदिरों में मिलने वाले चंदे की चोरी में शामिल है। आजाद ने कहा, 'मैं राम मंदिर नहीं गया हूं, लेकिन कामाख्या मंदिर गया हूं। क्या भाजपा का कहना है कि अगर कोई मां कामाख्या की पूजा करता है तो वह हिंदू नहीं है? मैं मां कामाख्या की पूजा करता हूं, लेकिन राम मंदिर नहीं गया हूं।'तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा, 'मैं माता सीता की जन्मभूमि से आता हूं। माता सीता को अग्निपरीक्षा देनी पड़ी थी और उसमें सफल होने के बाद भी उन्हें त्याग दिया गया। क्या किसी इंसान के लिए अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करना सही है, उससे अग्निपरीक्षा लेना और फिर उसके सफल होने के बाद भी उसे छोड़ देना? यह सही नहीं है। मैं कामाख्या मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाता हूं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हिंदू नहीं हूं?' राम मंदिर जाने के सवाल पर अपना रुख दोहराते हुए, आजाद ने कहा, 'मैं राम मंदिर नहीं गया हूं और न ही कभी जाऊंगा। मैं मथुरा जाऊंगा।'