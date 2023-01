{"_id":"63ccfa0199bd23004c2f9b5f","slug":"kiren-rijiju-angry-over-bbc-documentary-against-pm-modi-2023-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"BBC Issue: 'भारत में कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं', डॉक्यूमेंट्री पर जमकर बरसे रिजिजू","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 22 Jan 2023 02:43 PM IST

विस्तार

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी नेता जहां इसे लेकर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार बचाव करने में लगे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आज इस मसले पर जमकर बरसे। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर चल रहे "दुर्भावनापूर्ण अभियानों" पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हैं।

ट्विटर पर रिजिजू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में भारत में हर समुदाय के साथ अल्पसंख्यक भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत की छवि को भारत के अंदर या बाहर शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से अपमानित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज 1.4 अरब भारतीयों की आवाज है।किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे हैं। वे बीबीसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जिनका ''एकमात्र उद्देश्य'' भारत को कमजोर करना है।किरण रिजिजू ने कहा कि वैसे भी इन टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है।ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने India: The Modi Question शीर्षक से दो पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मगंलवार को जारी किया गया है। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गईं हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिसमें उनकी आलोचना की गई है। यह वीडियो BBC की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। दरअसल बीबीसी ने India: The Modi Question नाम के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दिया है। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश IT Rules 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है। इस वायरल हो रहे वीडियो को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया है।