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कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि आज भाजपा-आरएसएस की कायरता पूरी तरह से सामने आ गई है। खरगे ने एक्स पर कहा, 'हमारे युवा, छात्र, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संघ के नेता, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर - यानी जो कोई भी इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसे हिरासत में लिया जा रहा है।'उन्होंने आगे कहा, 'मोदी सरकार ने 'लोकतंत्र की जननी' को 'दबे हुए लोकतंत्र' में बदल दिया है।' कांग्रेस प्रमुख ने जोर देकर कहा कि हिरासत, गिरफ्तारी, जेल, लाठी और पैलेट गन भारत के लोगों को रोक नहीं सकते। आजादी की लड़ाई के समय से ही देश का भविष्य तय करने में युवा सबसे आगे रहे है।'खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, एकजुट विपक्ष के साथ मिलकर, इस अत्याचारी शासन का पुरजोर विरोध करेगी। हमने भारत की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। हम अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और हर भारतीय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे।'उनके ये बयान तब आए जब प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जो सीईसी के खिलाफ सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को नई दिल्ली इलाके में हिरासत में लिया गया, जहां पुलिस विरोध स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है।इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और प्रक्रियात्मक जरूरतों का हवाला देते हुए सीजेपी को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है।कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मतदाता सूची में हेरफेर (खासकर मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' या एसआईआर के दौरान) और मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' में बदलाव के आरोपों को लेकर सीईसी के खिलाफ यह प्रस्तावित प्रदर्शन बुलाया था।