खबरों के खिलाड़ी: शाह के 'अंगद के पैर' वाले बयान के क्या मायने, अखिलेश की कैसी रणनीति? विश्लेषकों ने बताया

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रामकृपाल सिंह: चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राजनीतिक दल ऐसी बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प केवल कांग्रेस की छतरी ही बन सकती है, क्षेत्रीय दल इसका विकल्प नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश का चुनाव दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन से कहीं बड़ा व्यक्तिगत करिश्मा योगी आदित्यनाथ का है। मतदाताओं में योगी के प्रति गहरा समर्थन है और अमित शाह भी जानते हैं कि योगी को अलग करने का मतलब भाजपा को कमजोर करना होगा। उधर कांग्रेस जब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे सीधे मुकाबले वाले राज्यों में खुद को मजबूत नहीं करेगी, तब तक उसे क्षेत्रीय दलों से उचित स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। विज्ञापन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होने में अब कुछ ही महीने का समय बाकी है। हालांकि, राज्य में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य में तीसरी बार सरकार बनने का दावा करते हुए भाजपा को उत्तर प्रदेश में ‘अंगद का पैर’ बताया जा चुका है। इस पर मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीन ही नहीं बचेगी तो पैर कहां रखेंगे? अब इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। खबरों के खिलाड़ी में इस हफ्ते यूपी के इसी गरमाते राजनीतिक माहौल को लेकर चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, पूर्णिमा त्रिपाठी और विनोद अग्निहोत्री ने इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया।

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पूर्णिमा त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में अमित शाह द्वारा कमान संभालने से मुकाबला अखिलेश यादव बनाम अमित शाह का बनता दिख रहा है। विपक्ष में अखिलेश सबसे मजबूत चेहरा हैं। अखिलेश लगातार यह नैरेटिव बना रहे हैं कि भाजपा में योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जा रहा है। अमित शाह द्वारा 'योगी सरकार' के बजाय 'भाजपा सरकार' कहना विपक्ष को इस मुद्दे को हवा देने का अवसर देता है। इसके अलावा, चुनाव में राम मंदिर और एसआईआर जैसे मुद्दे छाए रहेंगे।



दूसरी ओर कांग्रेस में गठबंधन की बातचीत और समन्वय साधने में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तुलना में कहीं अधिक कुशल और संवेदनशील हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका के हस्तक्षेप से ही सपा और कांग्रेस का चुनावी तालमेल सफल हो सका था।

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