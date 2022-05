{"_id":"627f22b42e940b093d4a6c2a","slug":"kerala-police-arrested-ex-teacher-for-harassing-more-than-60-girl-students","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिक्षक है या दरिंदा: 30 साल में 60 से ज्यादा छात्राओं का किया शोषण, तीन बार पार्षद भी रह चुका है सीपीएम नेता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 14 May 2022 09:02 AM IST