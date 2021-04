केरल विधानसभा चुनाव 2021: मतदान के बाद बोले मेट्रो मैन ई. श्रीधरन- प्रभावशाली प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी भाजपा

केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज यानी मंगलवार को मतदान जारी है। यहां एक ही चरण में वोटिंग खत्म हो जाएगी। इस बीच पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मेट्रो मैन ई. श्रीधरन ने पोन्नानी के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केरल विधानसभा चुनावों में एक प्रभावशाली प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि वह पलक्कड़ से बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे।

Kerala: 'Metro Man' E Sreedharan arrives at a polling station in Ponnani to cast his vote in the single-phase #AssemblyElections2021 of the state



He is BJP's candidate from Palakkad pic.twitter.com/VkxhI7JISX