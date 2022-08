Video: सड़क पर अनोखा प्रदर्शन, केरल में विधायक के सामने पानी से भरे गड्ढे में नहाकर और योग करके जताया विरोध

केरल में सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि राज्य के मलप्पुरम में एक शख्स ने रास्ते में विधायक के सामने पानी से भरे गड्ढे में नहाकर विरोध जताया। इतना ही नहीं उसने सड़क पर ही योग किया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH | Kerala: A man in Malappuram protested against potholes on roads in a unique way by bathing & performing yoga in a water-logged pothole in front of MLA on the way pic.twitter.com/XSOCPrwD5f