केरल के सीएम ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, यूपी में नन के कथित उत्पीड़न का उठाया मुद्दा, कार्रवाई की मांग

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में नन के कथित उत्पीड़न को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में केरल के सीएम ने झांसी में चार ननों के उत्पीड़न का मामला उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री पिनराई गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

