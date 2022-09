केरल: पीएम मोदी ने कांची कामकोटि पीठम स्तूप का दौरा किया, इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में कांची कामकोटि पीठम स्तूप का दौरा किया। इसके बाद कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मेट्रो रेल के फेज-2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत वासियों ने आजादी के अमृत काल यानि आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक बुनियादी ढांचों की बहुत बड़ी भूमिका है।

#WATCH | Kerala CM Pinarayi Vijayan felicitates Prime Minister Narendra Modi at an event in Cochin. pic.twitter.com/FUcynJkBDa