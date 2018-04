कोर्ट कठुआ गैंगरेप के मुख्य आरोपी संजी राम और उसके बेटे विशाल की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। आरोपी संजी राम ने याचिका में केस को जम्मू-कश्मीर से ट्रांसफर करने का विरोध करते हुए कहा है कि केवल शिकायतकर्ता की सुविधा के लिये केस को जम्मू से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।



#Kathua rape and murder case: Supreme Court stayed the trial in the case before Sessions judge till the next date of hearing May 7. pic.twitter.com/DQ4lUBtVxJ