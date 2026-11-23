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पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बीच द्विपक्षीय वार्ता

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हैं और सोमवार, 23 नवंबर को वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मार्च 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद शाह का यह पहला आधिकारिक विदेश दौरा है। इस अहम बैठक का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, सीमा पार कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करना है। वार्ता के बाद दोनों नेता नेपाल में कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और विभिन्न दूरगामी द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने तथा रक्सौल-काठमांडू रेल संपर्क पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन और निवेश साझेदार है। विज्ञापन आज 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। आज का दिन देश और विदेश के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और खेल जगत से जुड़ी कई बड़ी गतिविधियों का गवाह बनने जा रहा है। जहां नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 'बालेन' आज दिल्ली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत होगी।

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2. हिमाचल प्रदेश: भाजपा की 'समरसता संकल्प यात्रा' का राज्य में प्रवेश

गुरु रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की 16 दिवसीय 'समरसता संकल्प यात्रा' 23 नवंबर को हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी। हिमाचल भाजपा के महासचिव और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के अनुसार, यात्रा सोमवार सुबह 9:30 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 10 बजे कालका होते हुए परवाणू पहुंचेगी, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यात्रा कुमारहट्टी होते हुए दोपहर करीब 2 बजे नाहन पहुंचेगी, जहां सामाजिक समानता, एकता और राष्ट्रीय समरसता पर केंद्रित जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। यह यात्रा बाद में पांवटा साहिब पहुंचेगी। पंजाब के जालंधर से 18 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा रवाना की गई यह यात्रा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,402 किमी का सफर तय कर 3 दिसंबर को काशी में संपन्न होगी।

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3. उत्तराखंड: बद्रीनाथ धाम के कपाट रात 9:37 बजे शीतकाल के लिए होंगे बंद

उत्तराखंड स्थित विश्वप्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट सोमवार रात 9:37 बजे पारंपरिक विधि-विधान और पूजा-अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा का शीतकालीन समापन हो जाएगा। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाएं पूरी कर ली गई हैं और भगवान बद्री विशाल को विशेष पुष्प अभिषेक अर्पित किया गया। पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब 23.5 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम और राज्य के चारों धामों में लगभग 65 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भी पूजा की व्यवस्थाएं की गई हैं।

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4. उत्तर प्रदेश चुनाव 2027: दिल्ली में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के नेता सोमवार से नई दिल्ली में सीट बंटवारे पर पहले दौर की वार्ता शुरू करेंगे। यह बैठक वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर दो दिनों तक चलने की संभावना है। सपा की ओर से महासचिव रामगोपाल यादव के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति भाग लेगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और सांसद राजीव राय व इकरा चौधरी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के वार्ताकार दल का नेतृत्व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा किए जाने के संकेत हैं। दोनों दल 20 दिसंबर तक समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं। कांग्रेस 2017 के 107 सीटों के फॉर्मूले और 2024 के लोकसभा नतीजों का हवाला दे रही है, जबकि सपा 'जीतने की क्षमता' को मुख्य आधार बता रही है।

5. तमिलनाडु: मुख्यमंत्री विजय का तिरुचिरापल्ली दौरा, नए अस्पताल का उद्घाटन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार, 23 नवंबर को तिरुचिरापल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पुथुर सरकारी अस्पताल परिसर में नवनिर्मित चिकित्सा भवनों का उद्घाटन करेंगे। पहले यह दौरा शुक्रवार को होना था, लेकिन टीवीके विधायक वी.एस. बाबू के निधन के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया गया। नई स्वास्थ्य अधोसंरचना से तिरुचिरापल्ली और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता भी वितरित करेंगे। इस दौरे के तहत एक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात नियमन के पुख्ता इंतजाम किए हैं।



6. कर्नाटक: महंगाई और सूखा राहत के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं के खिलाफ भाजपा 23 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने बताया कि पार्टी महंगाई, वाल्मीकि निगम में कथित भ्रष्टाचार और सूखा प्रबंधन में सरकार की लापरवाही को जनता के सामने लाएगी। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सूखा राहत वितरण में किसानों का अपमान किया जा रहा है और उन्हें केवल 400 से 500 रुपये की नाममात्र सहायता मिल रही है। उन्होंने मांग की कि राहत जारी करने के लिए लगाई गई अनुचित शर्तें वापस ली जाएं और विधानसभा सत्र से पहले घोषित 5,000 रुपये की राहत राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर पार्टी सत्र की कार्यवाही पर कड़ा रुख अपनाएगी।

7. तेलंगाना: एसआईआर और 'वोट चोरी' के आरोपों के खिलाफ भाजपा की बड़ी रैली

तेलंगाना के करीमनगर में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक विशाल रैली का नेतृत्व करेंगे, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ हो रही आलोचना और 'वोट चोरी' के आरोपों का जवाब देने के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को मतदान का अधिकार देना और फर्जी, मृत तथा अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाना है। संजय कुमार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उस बयान को खारिज किया जिसमें बीआरएस को मुख्य प्रतिद्वंद्वी बताया गया था, और आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस भाजपा के उभार को रोकने के लिए एक साथ मिले हुए हैं।



8. केरल: मेसी के नाम पर ठगी मामले में एसआईटी कोर्ट में दाखिल करेगी रिपोर्ट

फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को केरल लाने के नाम पर हुए कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) सोमवार को कोच्चि की अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस मामले में पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के बाद गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश एसआईटी को सौंपा है। जांच में पूर्व मंत्री के आधिकारिक ईमेल आईडी के दुरुपयोग का आरोप सामने आया है। इस मामले में एक टीवी चैनल के शीर्ष अधिकारी एंटो ऑगस्टीन, पूर्व निजी सचिव सी. सत्यपालन और केरल स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व फुटबॉलर यू. शराफली को भी आरोपी बनाया गया है।