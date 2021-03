कर्नाटक सेक्स सीडी कांड: पत्रकार वार्ता में बोले रमेश जारकीहोली, 'दो तीन लोगों ने मेरे खिलाफ की साजिश'

कर्नाटक सेक्स सीडी कांड के लपेटे में आए कर्नाटक के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने बचाव में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दो तीन लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की है।

उन्होंने कहा, ‘यह मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे चार महीने पहले सीडी के बारे में पता था। मुझे इसकी रिलीज से पहले 24 घंटे के बारे में पता था। यह एक नकली सीडी है। मुझे फंसाने की योजना दो तीन लोगों द्वारा बनाई गई थी। इस मामले में मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उन्हें जेल जाने तक अकेला नहीं छोड़ूंगा।’

It's conspiracy against me. I knew about the CD 4 months back. I was aware of it 24 hrs before its release. It's fake CD. Plan was hatched by 2-3 people. I'm not going to reveal anything else. I won't leave them alone until they go to jail: Ramesh Jarkiholi, BJP on sex tape case pic.twitter.com/JaUB4bmfbz