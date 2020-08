बंगलुरू हिंसा: कर्नाटक सरकार का फैसला, दोषियों से वसूली जाएगी क्षति की लागत

कर्नाटक सरकार ने केजी हल्ली और डीजे हल्ली में हिंसा की घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के कारण हुए नुकसान का आकलन करने और दोषियों से लागत वसूलने का फैसला किया है।

Karnataka govt decides to assess the damages caused to public & private property in the incidents of violence in KG Halli & DG Halli & recover the costs from the culprits. The state govt to approach High Court for appointment of Claim Commissioner as per Supreme Court order. pic.twitter.com/8fIdfPndEa