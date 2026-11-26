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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में, खंड्रे ने आंकड़ों के साथ राज्य में बारिश की कमी का विवरण दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पलायन को रोकने के लिए भूमिहीन मजदूरों, कमजोर वर्गों और ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है।उन्होंने बताया कि इस साल बारिश की भारी कमी के कारण राज्य में कृषि गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है, जिससे स्थानीय गरीब और अकुशल मजदूर रोजगार से वंचित हो गए हैं और उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने कहा कि इस तरह के पलायन को रोकने के लिए विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।'खांड्रे ने बताया कि सूखे के कारण, राज्य के कई ग्रामीण निवासी 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [VB–G RAM G] के तहत रोजगार की मांग कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल 30.33 प्रतिशत अधिक 'पर्सन-डे' (काम के दिन) सृजित किए गए हैं। इसलिए, खांड्रे ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि रोज़गार की मौजूदा 125 दिनों की सीमा को 50 दिन और बढ़ाकर 175 दिन कर दिया जाए।मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पूरे कर्नाटक में 60:40 के अनुपात में 'वीबी-जी राम जी' को लागू कर दिया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए, उन्होंने ग्रामीण गरीबों और भूमिहीन मजदूरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने की अनुमति मांगी है। खांड्रे ने बताया कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत, केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च उठाती थी, जबकि राज्य सरकार का योगदान केवल 10 प्रतिशत था। वहीं, 'वीबी-जी राम जी' के तहत फंडिंग का अनुपात बदलकर 60:40 कर दिया गया है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों, कमज़ोर और वंचित वर्गों, पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और भूमिहीन मज़दूरों के लाभ के लिए इस योजना को लागू किया है। उन्होंने बताया, 'जुलाई से अब तक 2.83 करोड़ 'पर्सन-डे' सृजित किए गए हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है।'