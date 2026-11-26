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अत्यधिक रक्तस्राव: प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा है। इससे लड़की की हालत गंभीर हो सकती है।

प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा है। इससे लड़की की हालत गंभीर हो सकती है। प्लेसेंटा का अंदर रह जाना: गर्भपात के बाद गर्भनाल का कुछ हिस्सा गर्भाशय में रह सकता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं।

गर्भपात के बाद गर्भनाल का कुछ हिस्सा गर्भाशय में रह सकता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। गर्भाशय फटने का खतरा: प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। संक्रमण और दूसरी जटिलताएं: झिल्ली समय से पहले फटने और संक्रमण की आशंका भी जताई गई। इसके अलावा बेहोशी देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने और मां की मौत तक का खतरा बताया गया।

डॉक्टरों के मुताबिक, इस अवस्था में गर्भपात कराने से लड़की की जान भी जा सकती है। इसके बावजूद अदालत ने लड़की की इच्छा को महत्व दिया। जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है और अपनी पढ़ाई कर रही है। ऐसे में उसकी इच्छा को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। अदालत ने मामले के तथ्यों और कानूनी स्थिति पर विचार करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता की मांग को तत्काल स्वीकार किया जाना जरूरी है।हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने लड़की की जांच की थी। इसके बाद अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बोर्ड ने बताया कि गर्भावस्था के मौजूदा चरण में गर्भपात कराने से कई गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। मेडिकल बोर्ड ने जिन संभावित खतरों के बारे में बताया है, उनमें शामिल हैं:-मेडिकल बोर्ड ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया का असर लड़की की भविष्य की गर्भावस्थाओं पर पड़ सकता है। यानी आगे चलकर गर्भधारण करने में भी परेशानी हो सकती है।मेडिकल बोर्ड ने लड़की की गर्भावस्था को 32 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी। हालांकि, पीड़िता गर्भ जारी रखने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि गर्भावस्था को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इस स्थिति में हाईकोर्ट ने लड़की की इच्छा को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दे दी। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए जरूरी चिकित्सा व्यवस्था करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता से प्रक्रिया के लिए उसकी सहमति से जुड़ा लिखित आश्वासन लेने के बाद गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी की जाए।हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित रहता है, तो राज्य सरकार को उसके लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। अदालत ने कहा कि बच्चे को मानक चिकित्सा सुविधाओं के साथ उचित नवजात देखभाल उपलब्ध कराई जाए।वहीं, अगर पीड़िता बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती है, तो उसे बिना किसी शर्त के किसी बाल देखभाल संस्थान या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंपने की अनुमति होगी। इसके बाद बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।हाईकोर्ट ने बच्चे के जीवित नहीं बचने की स्थिति के लिए भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में अस्पताल भ्रूण के ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखेगा। इन नमूनों का इस्तेमाल जरूरी मेडिकल जांच के लिए किया जाएगा। इसमें डीएनए जांच, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। अदालत ने यह निर्देश इसलिए दिया है क्योंकि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में जांच से जुड़े जरूरी साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है।