कर्नाटक: कोरोना पॉजिटिव सिद्धारमैया के लिए चादरपोशी करने पहुंचे समर्थक, जाम में फंसी एंबुलेंस

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए उनके समर्थकों ने गुरुवार को बंगलूरू में चादरपोशी की। लेकिन इस चादरपोशी के दौरान स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दरअसल, सिद्धारमैया के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी पार्टी के नेता बीजे जमीर अहमद खान और उनके समर्थक गुरुवार को बंगलूरू में एक दरगाह पर 'चादरपोशी' करने निकले। चादरपोशी के लिए पहुंचने के दौरान उनके काफिले की आवाजाही के चलते ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस जाम में एंबुलेंस भी फंसी रही।

एक एंबुलेंस के ड्राइवर राजू ने कहा कि 'मैं एक रोगी को लाने जा रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके रोगी को अस्पताल ले जाना होगा। यह उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा रास्ता काफी लंबा है।'

Patient has to be taken to hospital as soon as possible. This is the only way to reach him, the other route is lengthy: Raju, driver of the ambulance. https://t.co/M7JtazoL2s pic.twitter.com/AmtUe8X5jC