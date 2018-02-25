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कर्नाटक में 'कूल' राहुल PM मोदी पर हुए गर्म, पूछा- कहां हो रही है चौकीदारी?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरू Updated Sun, 25 Feb 2018 05:23 PM IST
Karnataka: Congress President rahul gandhi Slams PM narendra Modi
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। रविवार को कर्नाटक के बागलकोट जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में हर भाषण में कहा था कि मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। एक तरफ उनके एक्स-सीएम और दूसरी तरफ 4 मंत्री जेल में समय काटकर आए हैं और चौकीदार देश को कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया हूं। 
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी करोड़ों रुपये लेकर विदेश भाग गए लेकिन खुद को देश का चौकीदार कहने वाले नरेंद्र मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोले। उन्होंने कहा था कि किसानों और मजदूरों का पैसा गरीब की जेब से निकालकर उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने देश के 10 सबसे अमीर उद्योगपतियों का लोन माफ किया। राहुल गांधी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि मोदी जी क्या आप हिंदुस्तान के किसानों का लोन माफ करेंगे?    







गौरतलब है कि कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में यहां कांग्रेस की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। साल 2013 में कांग्रेस ने 121 सीटें जीतकर बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। बीजेपी की हार की बड़ी वजह बीएस येदुरप्पा की बगावत भी रही है जो उस समय बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लेकिन भ्रष्टचार के मुद्दे पर उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन इस बार फिर से उन्हें सीएम पद का दावेदार घोषित किया गया है।

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