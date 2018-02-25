PM ne 2014 ke chunav mein har Bhashan mein kaha ki main desh ka chaukidar banna chahta hu.Ek taraf unke Ex-CM or dusri taraf 4 mantri Jail me samay kaatke aaye hain, aur chaukidaar desh ko kehta hai ki mai bhrashtachar ke khilaf ladne aaya hu: Rahul Gandhi in Bagalkote #Karnataka pic.twitter.com/ExR3nA1EGB— ANI (@ANI) February 25, 2018
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श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। 54 वर्षीय अदाकारा अपने परिवार के साथ एक शादी में शरीक होने दुबई गई हुई थी, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।
25 फरवरी 2018