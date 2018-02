PM ne 2014 ke chunav mein har Bhashan mein kaha ki main desh ka chaukidar banna chahta hu.Ek taraf unke Ex-CM or dusri taraf 4 mantri Jail me samay kaatke aaye hain, aur chaukidaar desh ko kehta hai ki mai bhrashtachar ke khilaf ladne aaya hu: Rahul Gandhi in Bagalkote #Karnataka pic.twitter.com/ExR3nA1EGB